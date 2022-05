manga – GUIN SAGA: I SETTE STREGONI – di Kazuaki Yanagisawa, Kaoru Kurimoto

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Guin Saga: Shichinin no Madoushi – (グイン・サーガ七人の魔道師)

Titolo internazionale: Guin Saga: The Seven Magi

Autori: Kazuaki Yanagisawa (disegni) e Kaoru Kurimoto (storia)

Genere: fantasy, azione, horror

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2001

Casa Editrice giapponese: Media Factory

Tratto: “Guin Saga” è una saga fantasy formata da una lunga serie di romanzi, scritti da Kaoru Kurimoto. Il primo volume è uscito nel 1979, e l’ultimo nel 2009, anno di morte dell’autrice. Nel 2013 la saga è stata ripresa da Yuu Godai e Yume Yohino, che si sono alternati nella scrittura dei nuovi volumi, basandosi sul molto materiale lasciato dall’autrice. La saga conta ben 130 volumi di storia principale e 22 di spin-off. Molto famosa in Giappone (ha ispirato parecchi autori), i primi volumi sono editi in tutto il mondo, Italia compresa.

Il manga prende in esame un libro spinoff della saga principale.

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Guin Saga – I sette stregoni

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Ronin

edizione a 6,90 €

Traduzione:

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Guin, il guerriero dalla testa di leopardo, è diventato re di Cheironia. Il paese viene però colpito da una terribile pestilenza, che sembra avere un’origine magica. Per trovare una soluzione, il sovrano va a cercare i potenti stregoni che risiedono nel pericoloso “vicolo maledetto di Talidd”.

OPERE RELATIVE

Romanzi

– Guin Saga – opera capostipite

Manga

– Guin Saga

Anime

– Guin Saga – serie tv

