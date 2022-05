manga – MISSION: YOZAKURA FAMILY (Yozakura-san Chi no Daisakusen) – di Hitsuji Gondaira

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Yozakura-san Chi no Daisakusen – (夜桜さんちの大作戦)

Titolo internazionale: Mission: Yozakura Family

Autore: Hitsuji Gondaira

Genere: azione, commedia, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 12 (in corso)

Titolo in Italia: Mission: Yozakura Family

Anno di pubblicazione in Italia:

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina a 5,90 euro

Traduzione: Arianna Bianciardi

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Dopo la scomparsa della sua famiglia in un incidente stradale, Taiyo è diventato timido, ansioso e non riesce a parlare con le persone, con l’unica eccezione dell’amica di infanzia Mutsumi. Un giorno improvvisamente il suo professore Kyoichiro lo attacca, affermando di essere il fratello maggiore di Mutsumi e di doverla proteggere! Così Taiyo scopre i due fanno parte del clan Yozakura, i cui membri sono segretamente spie e mercenari.

Ora che conosce il loro segreto Taiyo dovrebbe morire, ma c’è un unico modo per cavarsela: sposare Mutsumi e diventare parte della famiglia, dato che è severamente vietato che i membri si attacchino tra loro! Ma questo vuol dire anche allenarsi duramente per diventare anche lui una perfetta spia.

