manga – FULL METAL PANIC! COMIC MISSION – di Retsu Tateo

Titolo originale: Full Metal Panic! Comic Mission – (フルメタル・パニック!COMIC MISSION)

Titolo internazionale: Full Metal Panic! Comic Mission

Autore: Retsu Tateo (su storia originale di Shouji Gatou)

Genere: azione, comico, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2003

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Tratto: sia l’anime che il manga prendono spunto da una serie di romanzi (light novel) di Shouji Gatou.

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Full Metal Panic! Comic Mission

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Traduzione:

Volumi: 7 (concluso)

TRAMA

Spinoff di “Full Metal Panic!” che riprende molto la trama della prima serie manga; con però alcune scene comiche aggiuntive, e una ambientazione più scolastica con problemi quotidiani.

Il filo conduttore rimane lo stesso, il soldato Sousuke Sagara che, in incognito, deve proteggere Kaname Chidori.

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Full Metal Panic! – opera capostipite

– Full Metal Panic! Tanpenshuu

– Full Metal Panic Another

Anime, Serie tv

1- Full Metal Panic! – opera di animazione capostipite

2- Full Metal Panic! The Second Raid

3- Full Metal Panic! Invisible Victory

– Full Metal Panic? Fumoffu spinoff comico

Anime, Film d’animazione

– Full Metal Panic! Movie 1: Boy Meets Girl

– Full Metal Panic! Movie 2: One Night Stand

– Full Metal Panic! Movie 3: Into the Blue

Anime, Oav

– Full Metal Panic! The Second Raid OAV

Manga

– Full Metal Panic!

– Full Metal Panic! Comic Mission – spinoff comico

– Full Metal Panic Sigma

– Full Metal Panic Another

