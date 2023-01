manga – LA SCUOLA SENZA PUDORE (Harenchi Gakuen) – di Go Nagai

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Harenchi Gakuen – (ハレンチ学園)

Titolo internazionale: Shameless School

Autore: Go Nagai

Genere: commedia, ecchi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (nonostante la pubblicazione su rivista per ragazzi, preferisco consigliarlo ad un pubblico maggiorenne)

Anno di pubblicazione in Giappone: 1968 – 1972

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Volumi: 13 (concluso) – ha avuto negli anni poi varie ristampe, in numero variabile di volumi.

Titolo in Italia: La Scuola Senza Pudore

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Casa Editrice italiana: JPop

edizione grande con sovracopertina, a 9,90 €

Traduzione:

Volumi: 6 (concluso)

TRAMA

A Tokyo c’è una suola chiamata “Harenchi Gakuen” cioè “La Scuola Senza Pudore”. Qui i professori, e il resto del personale scolastico, sono in perenne lotta con gli studenti, a colpi di dispetti “piccanti”, ripicche e ricatti.

Il protagonista è Yaohachi Yamagishi, il più forte e temerario di tutti gli studenti, che – insieme al suo braccio destro Vicolo Cielo e alla bella Mitsuko Yagyu – guidano le rivolte contro gli strambi insegnanti.

CURIOSITA’

Il manga è una satira spietata del Giappone anni Sessanta; un esperimento pieno di erotismo, violenza e umorismo che ha fatto scuola per i fumetti venuti dopo. Ma è stata un’opera anche duramente criticata, tanto che la casa editrice Shueisha dovette interromperlo per le proteste delle associazioni dei genitori (PTA).

