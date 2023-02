manga – LIDDELL (Hoshi no Tokei no Liddell) – di Yoshimi Uchida

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hoshi no Tokei no Liddell – (星の時計のLiddell)

Titolo internazionale: The Star Clock of Liddell

Autrice: Yoshimi Uchida

Genere: drammatico, mistero, onirico

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1982

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Bouquet

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Liddell

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Hikari Edizioni

edizione con sovracopertina e prime pagine a colori, a 7,50 € – disponibile anche in Box con l’intera serie a 25,50 €

Traduzione: Luca Sibio

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Anni ’80, a Chicago (Usa). Vladimir torna in città dopo anni e rincontra i suoi amici; tra cui Hugh, che gli racconta come ogni notte sogna di vagare per una grande casa vittoriana a lui sconosciuta. Anche se non sa spiegarsi il perchè, Vladimir rimane inquietato da questa confessione, e cerca di aiutare l’amico a capirne il significato.

Ma intanto il sogno diventa più vivido e lungo, fino a quando una notte Hugh incontra una bambina in quella casa, che gli dice di chiamarsi Liddell.

