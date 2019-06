manga – LA FIDANZATA DI MINAMI (Minami-kun no Koibito) – di Shungiku Uchida

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Minami-kun no Koibito – (南くんの恋人)

Titolo internazionale: Minami’s Sweetheart

Autrice: Shungiku Uchida

Genere: seinen – drammatico, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: da ottobre 1986 a giugno 1987

Casa Editrice giapponese: Seirin Kogeisha

Rivista: pubblicato sulla rivista Garo

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: La fidanzata di Minami

Anno di pubblicazione in Italia: maggio 2018

Casa Editrice italiana: Coconino Press

15X21, B. con sovraccoperta, 208pp, b/n, € 15,00

Traduzione: P. La Marca

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

La vita di Minami e di Chiyomi scorre tranquilla come quella di tanti teenager, finché tutte le loro sicurezze e il loro mondo vengono stravolti quando una sera, scappata di casa dopo una brutta litigata con i suoi, Chiyomi esprime il desiderio di ritornare bambina, quando era più felice. Infatti ai quei tempi il padre di Minami non era ancora scomparso, e loro avevano ancora una cotta l’uno per l’altra, invece di essersi allontanati e quasi dimenticati nei giorni di scuola odierni. Così la ragazza si ritrova improvvisamente rimpicciolita alle dimensioni di una piccola bambola!

Minami si trova per caso a passare di lì, la vede, e la porta a casa con sè. La vita per i due diventa alquanto problematica, anche se il ragazzo fa di tutto per aiutare Chiyomi a sentirsi a proprio agio: le crea vestiti e le costruisce persino una piccola casetta adatta alle sue misure e la fa vivere con lui. Ma questa sorta di maledizione rafforzerà il loro amore o ne decreterà la fine?

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Minami-kun wa Koibito – sequel

Live action

Il manga ha avuto ben 4 trasposizioni

– Minami-kun no Koibito (1990)

– Minami-kun no Koibito (1994)

– Minami-kun no Koibito (2004)

– Il mio piccolo amore (2015) telefilm

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.