manga – LEI E IL SUO GATTO (Kanojo to Kanojo no Neko) – di Makoto Shinkai, Tsubasa Yamaguchi

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Kanojo to Kanojo no Neko – (彼女と彼女の猫)

Titolo internazionale: She and Her Cat

Autori: storia di Makoto Shinkai, disegni di Tsubasa Yamaguchi

Genere: seinen – sentimentale, slice of life

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Tratto: il manga riprende un cortometraggio in bianco e nero di 5 minuti del regista Makoto Shinkai del 1999

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Lei e il suo gatto

Anno di pubblicazione in Italia: luglio 2018

Casa Editrice italiana: Dynit

160 pagine, sovracopertina, 14,90 €

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

In un piovoso giorno di primavera Miyu trova, abbandonato in una scatola di cartone, un gattino maschio che decide di prendere con sé, e portare a vivere nel suo appartamento cittadino.

La vita della ragazza viene vista attraverso gli occhi di Chobi, così viene chiamato il gatto, che prova un amore e dedizione totale per la padrona: la vede soffrire, la vede sorridere allegra, e capisce anche quando lo accarezza se è preoccupata o meno.

Il manga prende in considerazione la vita quotidiana di padrona e animale durante un lasso di tempo di circa un anno.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Kanojo to Kanojo no Neko: Everything Flows – mini serie tv

– Kanojo to Kanojo no Neko – oav, cortometraggio

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Makoto Shinkai presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.