anime – I BAMBINI CHE INSEGUONO LE STELLE (Viaggio verso Agartha – Hoshi wo Ou Kodomo) – di Makoto Shinkai

SCHEDA

Titolo originale: Hoshi wo Ou Kodomo – (星を追う子ども)

Titolo internazionale: Children Who Chase Lost Voices – Children who Chase Lost Voices from Deep Below – Journey to Agartha

Genere: film d’animazione – avventura, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 56 min.

Anno di uscita in Giappone: 2011

Tratto: storia originale

Director: Makoto Shinkai

Series Composition: Makoto Shinkai

Character design: Takayo Nishimura

Music: Tenmon

Studios: CoMix Wave Films

Pubblicazione in Italia:

– edito per la prima volta dalla Kaze nel 2012, con il titolo “Viaggio verso Agartha”, in una edizione discutibile perchè mal tradotta e mal doppiata (probabilmente non da professionisti)

– nuova edizione della Dynit del 2019, con il titolo “I Bambini Che Inseguono Le Stelle”, con nuova traduzione e doppiaggio all’altezza del film. Edito in Dvd e Bluray.

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Sigle:

Ending

“Hello Goodbye & Hello” by Anri Kumaki

Trailer



TRAMA

Asuna è una bambina seria e studiosa, ma molto sola perchè il padre è morto, e la madre è troppo occupata con il suo lavoro da infermiera. Così trascorre il tempo in un posto segreto tra le montagne, ad ascoltare musica con una vecchia radio che le aveva regalato il papà.

Un giorno però incontra lì un ragazzo di nome Shun, che dice di venire da Agharta. Dal suo professore, Asuna poi scopre che Agartha è un regno leggendario, pieno di conoscenza, e in cui è anche possibile resuscitare le persone defunte.

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano (2° versione)

Chiara Francese – Asuna Watase

Renato Novara – Shin

Valerio Amoruso – Ryūji Morisaki

