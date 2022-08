anime – VENUS WARS – di Yoshikazu Yasuhiko

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Venus Senki – (ヴィーナス戦記)

Titolo internazionale: The Venus Wars

Genere: film d’animazione – azione, fantascienza, guerra, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 102 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1989

Tratto: dal manga “Record of the Venus Wars” di Yoshikazu Yasuhiko (regista anche del film)

Director: Yoshikazu Yasuhiko

Series Composition: Yoshikazu Yasuhiko

Script: Yoshikazu Yasuhiko, Yuichi Sasamoto

Character design: Yoshikazu Yasuhiko

Mechanical design: Kow Yokoyama, Makoto Kobayashi

Music: Joe Hisaishi

Studios: Gakken, Bandai Visual, Shochiku

Titolo in Italia: Venus Wars

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Amazon Prime Video (anche doppiato)

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video (Dvd e Bluray)

Sigle:

Ending

“Asu e no Kaze” by George Yanagi

TRAMA

Anno 2089 della datazione terrestre (72 del calendario venusiano), il pianeta Venere è abitato da milioni di persone, divise in due nazioni: Aphrodia e Ishtal. Quest’ultima, forte di un esercito dotato di carri armati avveniristici, invade Aphrodia.

In un primo momento le forze di occupazione hanno la meglio, ma i partigiani di Aprhodia decidono di sfidare gli invasori utilizzando delle agili moto corazzate per affrontare i carri armati. A guidarle c’è anche una squadra di piloti professionisti, tra cui spicca il loro capitano, Hiro Senoo.

La grande guerra di Venere è iniziata. Chi vincerà?

