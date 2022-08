anime – VAMPIRE PRINCESS MIYU – di Toshiki Hirano

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Vampire Princess Miyu – (吸血姫美夕)

Titolo internazionale: Vampire Princess Miyu (tv)

Genere: serie tv – drammatico, mistero, psicologico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1997

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: remake dell’oav “Vampire Princess Miyu”

Director: Toshiki Hirano

Script: Chiaki J. Konaka (ep 20) Mitsuhiro Yamada (ep 5) Sadayuki Murai (ep 18) Tamio Hayashi (eps 7, 11) Toshiki Hirano Yasunori Yamada (eps 10, 16, 19) Yuji Hayami (18 episodes) Yutaka Hirata (ep 12)

Character design: Megumi Kadonosono

Music: Kenji Kawai

Studios: AIC

Titolo in Italia: Vampire Princess Miyu

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Trasmissione tv: Man-ga

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video. La serie tv è in due Box con gli oav.

TRAMA

Gli Shin-Ma sono demoni che sono scappati dall’aldilà per andare sulla Terra, dove si insediano nei cuori delle esseri umani per nutrirsi della loro energia vitale. Alcuni hanno intenzioni malvagie, altri invece no. A cercarli ci pensa Miyu, una vampira con il potere di sigillare i mostri fuggitivi.

Vivendo in mezzo alla gente, Miyu ha cominciato ad affezionarsi a chi ha attorno, ma questi sentimenti umani sono di intralcio nella sua missione.

DOPPIATORI

Marcella Silvestri – Miyu

Benedetta Ponticelli – Reiha

Monica Bonetto – Matsukaze

Rossana B-sani – Voce Narrante

Serena Clerici – Shiina

Alessandra Felletti – Kojko

Alessandro Rigotti – Garline

Claudio Ridolfo – Horoshi

Cristina Giolitti – Kanno

Dania Cericola – Enju

Daniela Fava – Nami

Daniela Trapelli – Madre di Reiha

Daniele Demma – Kairai

Davide Garbolino – Masaki

Debora Magnaghi – Sato

Diego Baldoin – Hojko

Elisabetta Spinelli – Saori

Federica Valenti – Hisae Aoki

Francesca Bielli – Yukari Kagoshima

Francesca Perilli – Mei-Fa

Gianluca Iacono – Yasuhiro

Jenny De Cesarei – Chisato Inoue

Laura Facchin – Yui-Li

Leonardo Graziano – Kiyoshi

Lorella De Luca – Kayoko

Luca Bottale – Kashiwabara

Marco Balzarotti – Kawaguchi

Marina Thovez – Maiko

