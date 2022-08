anime – TEGAMI BACHI REVERSE (Letter Bee 2) – di Akira Iwanaga

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Tegami Bachi Reverse – (テガミバチ REVERSE)

Titolo internazionale: Letter Bee 2

Genere: serie tv – avventura, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre 2010 a Marzo 2011

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal manga “Letter Bee” di Hiroyuki Asada.

Director: Akira Iwanaga

Series Composition: Masanao Akahoshi

Character design: Minako Shiba

Music: Kunihiko Ryo

Studios: Studio Pierrot

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal gruppo Sarulandia Fansub.

Sigle:

Opening

1: “Chisana Mahō” by Stereopony (eps 1-13)

2: “Yakusoku” by Suga Shikao (eps 14-25)

Ending

1: “Wasurenagusa” by Piko (eps 1-13)

2: “Perseus” by Yamazaru (eps 14-25)

Trailer



TRAMA

Amberground è un luogo parzialmente illuminato solo da un sole artificiale, che lascia molte zone d’ombra. Qua Lag Seeing lavora come “Letter Bee” (fattorino/postino) al “Bee Hive” (un servizio di consegna), con la sua Dingo, Niche, e il suo animale domestico Steak.

Lag segue le orme di Gauche, un Letter Bee che ha conosciuto da piccolo e che ammira. Quando finalmente lo rincontra da grande, scopre che il suo eroe ha cambiato totalmente vita…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore Giapponese – Personaggio

Miyuki Sawashiro – Lag Seeing

Ayumi Fujimura – Niche

Ami Koshimizu – Aria Link

Daisuke Kishio – Zaji

Hisayoshi Suganuma – Conner

Jun Fukuyama – Gauche Suede

Katsuyuki Konishi – Ralgo Lloyd

Kazuya Nakai – Jiggy Pepper

Marina Inoue – Mana Jones

Nana Mizuki – Silvette

OPERE RELATIVE

Manga

– Letter Bee – opera capostipite

Anime relativi:

– Tegami Bachi – serie tv – prequel

– Tegami Bachi: Light and Blue Night Fantasy – oav

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Letter Bee” presente sul sito:

Altre opere di Akira Iwanaga presenti sul sito:

Fukigen na Mononokean serie tv, anime

RECENSIONI