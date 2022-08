anime – TEKKEN: BLOODLINE – di Yoshikazu Miyao

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Tekken: Bloodline

Titolo internazionale: Tekken: Bloodline

Genere: serie per il web – azione, arti marziali

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 6 (concluso)

Durata episodio: 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: Agosto 2022

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: dalla daga di videogiochi Tekken, e in particolare sul capitolo “Tekken 3“.

Director: Yoshikazu Miyao

Script: Yoshikazu Miyao

Character design: Satoshi Yuri

Music: Rei Kondō

Studios: Studio Hibari, Larx Entertainment

Titolo in Italia: Tekken Bloodline

Anno di pubblicazione in Italia: Agosto 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix (doppiato o in lingua originale)

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (sono streaming)

Sigle:

TRAMA

Jin Kazama vive con sua madre Jun in montagna studiando le arti marziali, anche se cova una rabbia che non capisce e che non sempre riesce a controllare. Ma tutto cambia la notte che uno strano essere attacca sua madre, costringendo Jin alla fuga.

Su indicazione di Jun va così a cercare Heihachi, capo della potente società Hishima e organizzatore del torneo di arti marziali “The King of Iron Fist”.

P.S. l’anime segue abbastanza fedelmente la trama di “Tekken 3“.

DOPPIATORI

Edizione italiana: Nexus TV

Direzione del doppiaggio: Simone Marzola e Gianluca Zogno

Doppiatori italiani

Jin Jazama — Ezio Vivolo

Jun Kazama — Francesca Bielli

Heihachi Mishima — Luca Graziani

Julia Chang — Martina Tamburello

Ling Xiaoyu — Laura Valastro

Paul Phoenix — Diego Baldoin

Hwoarang — Andrea Colombo Giardinelli

Nina Williams — Chiara Leoncini

Leroy Smith — Giorgio Bonino

Aiko Miura — Elena Cavalli Carbone

Prepotente — Alessio Talamo

Hirai — Paolo Carenzo

Doppiatori giapponesi

Isshin Chiba – Jin Kazama

Hidenari Ugaki – Ganryu

Houchu Ohtsuka – Paul Phoenix

Maaya Sakamoto – Ling Xiaoyu

Mamiko Noto – Jun Kazama

Masanori Shinohara – Kazuya Mishima

Masayuki Hirai – King

Seiko Yoshida – Julia Chang

Taiten Kusunoki – Heihachi Mishima

Toshiyuki Morikawa – Hwoarang

Yasuhiro Kikuchi – Leroy Smith

Yumi Touma – Nina Williams

OPERE RELATIVE

Manga

– Tekken Comic

Anime

– Tekken: Blood Vengeance film, anime

– Tekken The Animation oav, anime

Live action

– Tekken the Movie film

– Tekken 2: Kazuya’s Revenge film

Videogames

– Tekken

– Tekken 2

– Tekken 3

– Tekken Tag Tournament

– Tekken Advance

– Tekken 4

– Tekken 5

– Tekken 5: Dark Resurrection

– Tekken 3D: Prime Edition

– Tekken 6

– Tekken Tag Tournament 2

– Tekken 7

