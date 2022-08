anime – WALKURE ROMANZE – di Yusuke Yamamoto

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Walkure Romanze – (ワルキューレロマンツェ)

Titolo internazionale: Walkure Romanze

Genere: serie tv – ecchi, harem, scolastico, sentimentale, sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2013

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: lunedì alle 00:30 (JST)

Tratto: Visual novel

Director: Yusuke Yamamoto

Series Composition: Kazuyuki Fudeyasu

Script: Kazuyuki Fudeyasu (9 episodes) Masaya Honda (eps 4, 7, 9)

Character design: Kenichirō Katsura

Music: Lantis

Studios: 8 bit

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tanoshimi no Sekai.

Sigle:

Opening

“UN-DELAYED” by Miyuki Hashimoto

Ending

“MoonRise Romance” by Natsuko Aso

Trailer



TRAMA

La Winford Academy è una scuola che forma cavalieri per lo sport della giostra medievale. Takahiro Mizuno, campione giovanile, per un incidente non può più gareggiare; così finisce per diventare scudiero della sua amica Mio Kisaki. Ma altre due allieve, Celia Cumani Aintree e Lisa Eostre, sono interessate a lui.

DOPPIATORI

Seiichirō Yamashita – Takahiro Mizuno

Ai Shimizu – Mio Kisaki

Kei Mizusawa – Celia Cumani Aintree

Hiroko Taguchi – Lisa Eostre

Asami Imai – Rena F. Avery

Chiemi Chiba – Fiona Beckford

Eriko Nakamura – Noel Marresò

Hitomi Nabatame – Akane Ryūzōji

Kaori Mizuhashi – Ayako Hīragi

Madoka Yonezawa – Shinonome-san

Noriko Shitaya – Mireille Marres -cot

Ryoka Yuzuki – Bertille Althusser

Satomi Arai – Ann

Shōzō Iizuka – James -umussen

Yumi Uchiyama – Emma

