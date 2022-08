anime – WORKING!! – di Yoshimasa Hiraike

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Working!! – Wagnaria!! – (ワーキング!!)

Titolo internazionale: Working!!

Genere: serie tv – commedia, cucina, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2010

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Tratto: dall’omonimo manga di Karino Takatsu.

Director: Yoshimasa Hiraike

Series Composition: Yoshimasa Hiraike

Script: Kazuho Hyodo (eps 6, 9-10, 13) Noboru Kimura (eps 4-5, 11-12) Rika Nakase (eps 3, 7-8) Rika Sogo (eps 3, 7-8) Yoshimasa Hiraike (eps 1-2)

Character design: Shingo Adachi

Music: monaca

Studios: A-1 Pictures

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“SOMEONE ELSE” by Kana Asumi, Saki Fujita and Eri Kitamura

Ending

1: “SOMEONE ELSE” by Kana Asumi, Saki Fujita, and Eri Kitamura (eps 1, 13)

2: “Heart no Edge ni Idomu Mō Go to Heart Edge” by Jun Fukuyama, Daisuke Ono, and Hiroshi Kamiya (eps 2-8, 10-12)

3: “Golden Day” by Saki Fujita (ep 9)

TRAMA

Le vicende si svolgono nella prefettura di Hokkaido, all’interno di un ristorante per famiglie chiamato Wagnaria. Lì lavora Takanashi Souta, assieme agli altri strambi membri dello staff, tutti con comportamenti eccentrici. Infatti questo non è un locale come tutti gli altri!

DOPPIATORI

Jun Fukuyama – Souta Takanashi

Kana -umi – Popura Taneshima

Saki Fujita – Mahiru Inami

Daisuke Ono – Jun Satō

Eri Kitamura – Yachiyo Todoroki

Hiroshi Kamiya – Hiroomi Souma

Jouji Nakata – Hyougo Otoo

Kumiko Watanabe – Kyouko Shirafuji

Momoko Saito – Nazuna Takanashi

Ryoko Shiraishi – Kazue Takanashi

Ryou Hiroh-hi – Aoi Yamada

Shizuka Itou – Kozue Takanashi

Yōko Hik-a – Izumi Takanashi

OPERE RELATIVE

Manga

– Working!!

Anime

– Working’!! 2 – serie tv

– Working!!! 3 – serie tv

– www.Working!! – serie tv

