anime – X (tv) – di Yoshiaki Kawajiri

SCHEDA

Titolo originale: X – (X−エックス−)

Titolo internazionale: X the TV Series – X 1999

Genere: serie tv – azione, drammatico, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (e non troppo impressionabile)

Numero episodi: 24 + oav prequel

Anno di uscita in Giappone: 2001

Rete tv giapponese: WOWOW

Tratto: dal manga “X 1999” di Clamp.

Director: Yoshiaki Kawajiri

Script: Hiroko Tokita (eps 20, 23-24) Kazuyuki Fudeyasu (eps 16-19, 22) Kenji Sugihara (ep 9) Yoshiaki Kawajiri (eps 1-8, 10-15) Yuki Enatsu (ep 21)

Character design: Yoshinori Kanemori

Music: Naoki Satō

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: X

Anno di pubblicazione in Italia: 2004

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Dynit. Edito in Box con 7 dvd.

Sigle:

Opening

“eX Dream” by Myuji

Ending

“Secret Sorrow” by Kohei Koizumi

TRAMA

Tornato dopo un’assenza di sei anni a Tokyo, Kamui scopre che la fine del mondo si sta avvicinando, e che due schieramenti opposti vogliono ottenere il suo appoggio, dato che è in possesso di poteri soprannaturali.

I Draghi del Cielo vorrebbero conservare il pianeta così com’è, i Draghi della Terra vorrebbero la distruzione e una nuova rinascita. I gruppi che si affronteranno sono composti da sette persone, ognuno di loro con un motivo personale per combattere.

Ma l’unico desiderio di Kamui è proteggere i suoi due più cari amici, Fuma e Kotori.

OAV

“Presagio” è un episodio speciale della serie tv (catalogato come Oav) che funge da prequel per l’anime stesso. In Italia è stato pubblicato dalla Dynit insieme ai Dvd della serie tv.

La trama verte su Kuzuki Kakyo e le sue visioni.

DOPPIATORI

Direzione doppiaggio: Dania Cericola

Traduzione: Motoko Iwasaki

Doppiatori italiani

Simone D’Andrea – Shiro Kamui

Ivo De Palma – Fuuma Mono

Luca Bottale – Yuto Kigai

Alessandra Karpoff – Yuzuriha Nekoi

Anna Maria Tulli – Arashi Kishu

Antonio Paiola – Hoshimi

Cinzia M-sironi – Toru Magami

Dania Cericola – Kanoe

Daniele Demma – Nataku

Donatella Fanfani – Hinoto

Emanuela Pacotto – Satsuki Yatoji

Federica Valenti – Kotori Mono

Federico Danti – Kyogo Mono

Flavio Arr- – Subaru Sumeragi

Jolanda Granato – Hokuto Sumeragi

Lisa Mazzotti – Tokiko Magami

Loredana Nicosia – Karen Kasumi

Lorenzo Scattorin – Seichiro Aoki

Luca Semeraro – Kakyo Kuduki

Marco Balbi – Kusanagi Shiyu

M-simo Di Benedetto – Daisuke Saiki

Patrizia Scianca – Saya Mono

Patrizio Prata – Sorata Arisugawa

Stefano Albertini – Seishiro Sakurazaku

Doppiatori giapponesi

Junichi Suwabe – Fuuma Monou

Kenichi Suzumura – Kamui Shirou

Houko Kuw-hima – Satsuki Yatouji

Kumi Sakuma – Yuzuriha Nekoi

Mamiko Noto – Kotori Monou

M-aki Aizawa – Kusanagi Shiyuu

Mitsuaki Madono – Sorata Arisugawa

Otoya Kawano – Seishirou Sakurazuka

Ryoka Yuzuki – Ar-hi Kishyuu

Tomokazu Sugita – Subaru Sumeragi

Toshiyuki Morikawa – Seiichirou Aoki

Yoko Soumi – Karen Kasumi

Yūji Ueda – Kakyou Kazuki

OPERE RELATIVE

Manga

– X 1999

– Tokyo Babylon

Anime

– X movie – film d’animazione

Videogames

– X: Card of Fate

LINK inerenti alla serie

Materiale su “X 1999” presente sul sito:

Altre opere di Yoshiaki Kawajiri presenti sul sito:

