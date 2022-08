anime – BOUNEN NO XAMDOU (Xam’d: Lost Memories) – di Masayuki Miyaji

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Bounen no Xamdou – (亡念のザムド)

Titolo internazionale: Xam’d: Lost Memories

Genere: serie tv – avventura, azione, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26

Anno di uscita in Giappone: 2008 – 2009

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Tratto: storia originale

Director: Masayuki Miyaji

Script: Hiroshi Ohnogi (eps 22-23) Masayuki Miyaji (eps 1-2) Megumi Shimizu (12 episodes) Yuuichi Nomura (12 episodes)

Character design: Ayumi Kurashima

Music: Michiru Oshima

Studios: Bones

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

1: “Shut Up and Explode” by the BOOM BOOM SATELLITES (eps 3, 5, 8-9, 11, 14, 19-20, 23)

2: “Back on My Feet” by the BOOM BOOM SATELLITES (eps 1, 4, 6-7, 10, 12-13, 15-18, 21-22, 24-25)

Ending

1: “Vacancy” by Kylee (eps 1, 4, 7, 10, 13, 21, 24)

2: “Just Breathe” by Kylee (eps 2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14, 22-23, 25)

3: “Over U” by Kylee (eps 15-20)

TRAMA

L’isola Sentan è proprio sul confine tra il Governo del Nord e del Sud che sono in guerra tra loro. Lo studente Akiyuki vive qua la sua quotidianità normalmente, diviso tra la scuola e gli amici Haru e Fururuichi; ma un giorno andando a scuola viene coinvolto in un attentato terroristico ad opera di una ragazza con i capelli bianchi. Dopo l’esplosione la ragazza, morente, impianta nel braccio di Akyiuki una luce che lo trasformerà in uno strano essere dai poteri sovrumani.

Nel caos della battaglia scoppiata di lì a poco, Akyiuki rischia di dimenticarsi la sua vera identità e di mutare in pietra. Per impedire ciò, si vedrà costretto a seguire Nakiami, una ragazza che sembra sapere come trattare la sua mutazione, chiamata da ella “Xam’d”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Atsushi Abe – Akiyuki Takehara

Fumiko Orikasa – Haru Nishimura

Yuko Sanpei – Nakiami

Ayumi Fujimura – Midori Nishimura

Katsuyuki Konishi – Akushiba

Keiji Fujiwara – Raigyo Tsunomata

Michiko Neya – Prois Sukakki

Motomu Kiyokawa – Reizo Kanba

Risa Hayamizu – Fusa Takehara

Romi Park – Kujireika

Shinnosuke Tachibana – Furuichi Teraoka

Unshō Ishizuka – Ryuuzou Takehara

Y-unori Matsumoto – Toujirou Kagisu

Yumi Tamai – Ishuu Benikawa

Yūtarō Honjō – Yango

