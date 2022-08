anime – ZETMAN – di Osamu Nabeshima

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Zetman – (ゼットマン)

Titolo internazionale: Zetman

Genere: serie tv – azione, drammatico, sentimentale, supereroi, fantascienza, horror

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2012

Rete tv giapponese: TV Asahi

Tratto: dal manga “Zetman” di Masakazu Katsura.

Director: Osamu Nabeshima

Series Composition: Atsuhiro Tomioka

Character design: Hirotoshi Takaya

Music: Gabriele Roberto, Megumi Sasano, suble, Yasushi Sasamoto, Yū Yanaura

Studios: TMS Entertainment

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub SubZero.

Sigle:

Opening Theme:

“dots and lines” by You Hitoto & Mummy-D

Ending Theme:

“Tomeru” by You Hitoto

Trailer



TRAMA

I player, mostri crudeli e pericolosi creati in laboratorio dalla misteriosa Amagi Corporation, sono utilizzati come bestie da combattimento per sadici giochi su cui scommettono numerosi magnati e personaggi facoltosi. Un giorno, senza preavviso, i player organizzano una ribellione, compiono una strage e riescono a fuggire dalla cattività arrivando a mescolarsi con la gente comune.

Il presidente, il vecchio Amagi, responsabile della sciagura, decide di dedicare il resto della sua vita a combattere i player, cercandoli e scovandoli con tutti i mezzi a sua disposizione. Nel frattempo il dottor Goro Kanzaki, uno degli scienziati di Amagi, riesce a dare vita al piccolo Jin, un bambino destinato a diventare “Z.E.T.”, cioè un supereroe creato apposta per distruggere i “player”.

