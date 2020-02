anime – NIGHT WIZARD – di Yusuke Yamamoto

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Night Wizard – (ナイトウィザード)

Titolo internazionale: Night Wizard – Night Wizard The Animation

Genere: serie tv – azione, fantasy, magia, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2007

Tratto: da una serie di videogiochi

Director: Yusuke Yamamoto

Series Composition: Ayuna Fujisaki

Script: Ayuna Fujisaki, Kiyoko Yoshimura

Character design: Tomoyuki Shitaya

Music: Tamayo

Studios: Hal Film Maker

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub F&Fs.

Sigle:

Opening theme

“Kurenai by Ui Miyazaki” by Masami Okui

Ending themes

“Erinyes” by BETTA FLASH

TRAMA

Il titolo di “Night Wizard” viene dato a coloro hanno la missione di proteggere il mondo dall’oscurità, grazie ai loro poteri magici. Hiiragi Renji è uno di questi, che viene chiamato costantemente in missione, anche se tutto ciò che vorrebbe fare è andare a scuola e diplomarsi.

Un giorno viene incaricato di proteggere Elis Shiho, una nuova studentessa recentemente trasferitasi nella sua stessa Accademia. Trascinata all’interno del Club di Astronomia dall’amica di infanzia di Hiiragi, Kureha Akabane, durante il suo primo giorno di scuola, Elis capisce presto di avere le capacità per diventare una Maga, per via del braccialetto che possiede sin da quando è nata: uno dei sette Gioielli Segreti, il Gioiello della Gentilezza. Insieme a Hiiragi e Kureha, Elis inizia così la sua battaglia e la sua nuova vita da Night Wizard.

RECENSIONI

