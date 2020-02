anime – KUROKAMI THE ANIMATION – di Tsuneo Kobayashi

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Kurokami The Animation – (黒神 The Animation)

Titolo internazionale: Kurokami The Animation – Black God – Dark God

Genere: azione, mistero, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 23 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2009

Tratto: Manga di Dall-Young Lim e Sung-woo Park

Director: Tsuneo Kobayashi

Series Composition: Reiko Yoshida

Script: Miya Asakawa (6 episodes) Reiko Yoshida (11 episodes) Tatsuhiko Urahata (7 episodes)

Character design: Hiroyuki Nishimura

Music: Tomohisa Ishikawa

Studios: Sunrise

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub XIII’s Fansub.

Sigle:

Opening Theme:

“Sympathizer” by Minami Kuribayashi

“tRANCE” by GRANRODEO

Ending Theme:

“Irodori no Nai Sekai” by Yousei Teikoku

“Gekkou no Chigiri” by Yousei Teikoku

Trailer



TRAMA

Dopo la morte della madre e di alcuni amici, il giovane Keita Ibuki si trasforma in una persona solitaria e schiva, convinto com’è di portare sfortuna al prossimo. L’unica persona con cui è in contatto è Akane, un’amica d’infanzia che lo accudisce come una sorella maggiore.

Una sera incontra Kuro, una ragazza misteriosa e bizzarra, che gli parla dell’esistenza del sistema “doppeliner”: ogni persona è presente sulla Terra in tre copie identiche, di cui una ha caratteri dominanti (root), mentre le altre due (sub) sono più deboli. Se si incontrano, due sempre moriranno, e il terzo rimasto assorbirà l’energia delle sue “copie”.

A vegliare su questo sistema degli essermi umani dotati di poteri speciali, che dovono fare sì che tutto sia in equilibrio. Keita verrà presto coinvolto in questa storia…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Daisuke Namikawa – Keita Ibuki

Noriko Shitaya – Kuro

Eiji Miyashita – Raiga

Jouji Nakata – Steiner

Katsuyuki Konishi – Reishin

Kenji Hamada – Hiyou

Satoshi Hino – Daichi Kuraki

Sayaka Ohara – Akane Sano

Yukari Tamura – Excel

Yumi Touma – Punipuni

OPERE RELATIVE

Manga

– Kurokami

Anime

– Kurokami: Intermission – special

– Kurokami: Tora to Tsubasa – special

LINK relativi all’opera

Altre opere di Tsuneo Kobayashi presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.