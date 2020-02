anime – LUPIN VIII – di Rintaro

A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Rupan Hassei – (ルパン8世)

Titolo internazionale: Lupin VIII – Arsène et Cie (Francia)

Genere: OAV – cortometraggio, azione, avventura, mistero, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1982

Tratto: episodio pilota, di una serie tv mai realizzata, sul famoso ladro Lupin III

Director: Rintaro

Character design: Michi Himeno, Shingo Araki

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin VIII

Edizione italiana: distribuito come extra da Yamato Video nei dvd della serie con la giacca verde, in lingua originale con i sottotitoli.

TRAMA

Nella Parigi del XXII secolo, il discendente della famosa stirpe di ladri Lupin VIII è un investigatore privato, che sorvola la città con il suo dirigibile gigante insieme ai suoi inseparabili compagni d’avventura: Jigen The Fifth abilissimo con le armi da fuoco, ed il samurai Goemon XVIII, con la sua katana laser, eredi degli storici compagni di Lupin III.

Il trio viene ingaggiato da una bambina per ritrovare il carillon dei suoi antenati e tesoro di famiglia, un’occasione unica per una nuova avventura.

Fra catacombe, viaggi nello spazio, Lupin dovrà affrontare anche l’ispettore Zenigata che non crede sia buono, e Fujiko Mine (nipote della vecchia fiamma di Lupin) ladra con stile e sopratutto astuzia.

Riusciranno a seminarli e recuperare il carillon?

CURIOSITÀ

– La serie era pronta per essere trasmessa in Francia con il nome di Arsène et Cie.

– L’anime doveva essere un Sequel della seconda serie in giacca rossa, ma poi la Toei e TFI furono bloccati dagli eredi di Maurice Leblanc. Dei sei episodi l’episodio pilota dell’anime, l’unico che si riuscì a produrre, è stato incluso come OAV nella prima tiratura in edizione limitata della raccolta “Rupan Sansei – Master File” (2012).

– La serie fu comunque trasposta in un manga, disegnato da Kon Oriharu e composto da sei capitoli, pubblicato nel 1982 sulla rivista Hyakuten Comic della casa editrice Futabasha, nel 1983.

– Il Character design della serie Shingo Araki avrebbe poi lavorato alla serie “Lupin, l’incorreggibile Lupin”.

– Jigen in questa serie invece della sua sigaretta lecca un lecca lecca.

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin the Third

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

Anime – OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III – Il ritorno del mago

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

9- Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

10- Lupin III – The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III – 1$ Money Wars

13- Lupin III – Alcatraz Connection

14- Lupin III – Episodio: 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

21- Lupin III vs Detective Conan cross-over

22- Lupin III – L’ultimo colpo

23- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

24- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

25- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

26- Lupin Sansei – Italian Game

27- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

