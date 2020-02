anime – STILLY E LO SPECCHIO MAGICO (Himitsu no Akko-chan 3) – di Hiroki Shibata

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Himitsu no Akko-chan 3 – (ひみつのアッコちゃん 3)

Traduzione letterale: Il segreto di Akko-chan

Titolo internazionale: Secrets of Akko-chan 3– The Magic Mirror3

Genere: serie tv – majokko (maghetta), fantasy, scolastico

Target: shoujo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 44 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1998

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: dal manga “Himitsu no Akko-chan” di Fujio Akatsuka. Dal fumetto sono state tratte ben 3 serie tv, non legate tra di loro e che riprendono tutte la storia della protagonista dall’inizio.

Director: Hiroki Shibata

Series Composition: Junki Takegami

Character design: Toshio Deguchi

Music: Masahiro Kawasaki

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Stilly e lo specchio magico

Anno di pubblicazione in Italia: 2000

Trasmissione in tv: reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no (nomi a parte)

Edizione italiana: non disponibile da noi in home video

Sigle:

Opening Theme:

“Himitsu no Akko-chan” by Satoko Shimonari

Ending Theme:

1: “Watashi no Uta wo Kiite Hoshii” by Yumi Shiraki

2: “Nippon Hare da Yo~! Akko-chan” by The Akko-chans

Sigla italiana

“Stilly e lo specchio magico” di Cristina D’Avena

TRAMA

Terza serie tv dedicata a Stilly (Akko), ambientata però negli anni ’90.

Stilly è una bambina che riceve, dalla Regina del Mondo degli Specchi, uno specchietto magico che permette di trasformarsi; ma non solo: in questo remake può anche vedere qualsiasi luogo voglia attraverso la superficie del vetro.

IMMAGINI clicca per ingrandire

L’ultima immagine (trovata via web, e purtroppo non sono risalita all’autore originale) mette a confronto lo stile grafico della protagonista nel manga e nelle tre serie tv.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Debora Magnaghi – Stilly

Alessandra Karpoff – Moko

Cinzia Massironi – Mamma di Stilly

Flavio Arras – Papà di Stilly

Marco Balzarotti – Tano

Massimo Di Benedetto – Luigi

OPERE RELATIVE

Manga

– Himitsu no Akko-chan

Anime

– Lo specchio magico – serie tv

– Un mondo di magia – serie tv

– Himitsu no Akko-chan movie – film d’animazione

– Himitsu no Akko-chan: Umi da! Obake da!! Natsu Matsuri – film d’animazione

Live action

– Himitsu no Akko-chan

RECENSIONI

