anime – SAILOR MOON S THE MOVIE: IL CRISTALLO DEL CUORE – di Hiroki Shibata

SCHEDA

Titolo originale: Bishoujo senshi Sailor Moon S: Kaguya hime no koibito – Bishoujo Senshi Sailor Moon S: The Movie – (美少女戦士セーラームーンS かぐや姫の恋人)

Titolo internazionale: Sailor Moon S Movie: Hearts in Ice – Sailor Moon S: Snow Princess Kaguya

Genere: film d’animazione – avventura, azione, fantasy, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora

Anno di uscita in Giappone: Dicembre 1994

Tratto: tratto dal manga “Sailor Moon” di Naoko Takeuchi, e in particolare allo special pubblicato in Sailor Moon: Short Stories intitolato”L’amante della principessa Kaguya”. Relativo alla 3° serie tv “Sailor Moon S “.

Director: Hiroki Shibata

Character design: Hisashi Kagawa

Music: Takanori Arisawa

Studios: Toei Animation, Production Reed

Edizioni in Italia:

– il film è trasmesso per la prima volta diviso in tre episodi (come se facesse parte della serie tv); dal titolo “Luna trova un amico”, “Pericolo glaciale” e “La Principessa Neve di Luna”; nel 1995 da Mediaset

– edito poi dal canale Hiro nel 2010 con il titolo “Sailor Moon e il Cristallo del Cuore: il film”

– pubblicato in Dvd dalla Dynit nel 2011. Audio televisivo censurato, ma con sottotitoli integrali, con il titolo “Sailor Moon S The Movie: Il Cristallo del Cuore”

Censura edizione televisiva: sì

Sigle:

opening

“Moonlight densetsu” by Moon Lips

ending

“Moonlight Destiny” by Hiroko Asakawa

Sigla di apertura e di chiusura italiana

“Sailor Moon e il Cristallo del Cuore” by Cristina D’Avena

TRAMA

Una cometa si sta avvicinando alla Terra, e in contemporanea un’insolita e violenta tempesta di neve colpisce Tokyo, tanto che le guerriere sailor hanno il presentimento che sia colpa di una nuovo nemico.

Nel frattempo Luna rischia di essere investita, ma viene salvata da Kakeru. La gatta rimane subito colpita dal gentile ragazzo, ma c’è un misterioso legale tra la fredda cometa e Kakeru…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Elisabetta Spinelli: Bunny/Sailor Moon

Marco Balzarotti: Marzio/Milord

Debora Magnaghi: Amy/Sailor Mercury

Giusy Di Martino: Rea/Sailor Mars

Donatella Fanfani: Morea/Sailor Jupiter

Jasmine Laurenti: Marta/Sailor Venus

Deborah Morese: Chibiusa/Sailor Chibiusa

Maddalena Vadacca: Heles/Sailor Uranus

Alessandra Karpoff: Milena/Sailor Neptune

Daniela Fava: Sidia/Sailor Pluto

Graziella Porta: Luna

Pietro Ubaldi: Artemis

Diego Sabre: Alan

Loredana Nicosia: Himeko Nayotake

Patrizia Scianca: Principessa Neve di Luna

OPERE RELATIVE

Manga:

– Sailor Moon – opera capostipite

– Sailor Moon: Short Stories spinoff con storie brevi dedicate alle protagoniste

– Codename Sailor V – prequel/spinoff, dedicato a Sailor Venus

Serie tv, anime:

Prima Saga

– 1 Sailor Moon

– 2 Sailor Moon R (Sailor Moon La Luna Splende)

– 3 Sailor Moon S (Sairlo Moon e il Cristallo del Cuore)

– 4 Sailor Moon Super S (Sailor Moon e il Mistero dei Sogni)

– 5 Sailor Moon Stars (Petali di Stelle per Sailor Moon)

Seconda Saga (remake)

-1 Sailor Moon Crystal

-2 Sailor Moon Crystal 2

-3 Sailor Moon Crystal 3

Film d’animazione:

– Sailor Moon R: La promessa della rosa

– Sailor Moon – Il buco nero dei sogni

– Pretty Guardian Sailor Moon The Movie (sequel delle serie tv remake Crystal)

Videogames

– Sailor Moon Another Story gioco di ruolo

