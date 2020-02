anime – UN MONDO DI MAGIA (Himitsu no Akko-chan 2) – di Hiroki Shibata

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Himitsu no Akko-chan 2 – (ひみつのアッコちゃん 2)

Traduzione letterale: Il segreto di Akko-chan

Titolo internazionale: Secrets of Akko-chan – The Magic Mirror

Genere: serie tv – majokko (maghetta), fantasy, scolastico

Target: shoujo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 61 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1988

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: dal manga “Himitsu no Akko-chan” di Fujio Akatsuka. Dal fumetto sono state tratte ben 3 serie tv, non legate tra di loro e che riprendono tutte la storia della protagonista dall’inizio.

Director: Hiroki Shibata

Character design: Yoshinori Kanemori

Music: Yusuke Honma

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Un mondo di magia

Anno di pubblicazione in Italia: 1990

Trasmissione in tv: reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no (nomi a parte)

Edizione italiana: non disponibile da noi in home video

Sigle:

Opening Theme:

“Himitsu no Akko-chan” by Mitsuko Horie

Ending Theme:

“DON’T YOU” by Mitsuko Horie/Time Five

Sigla italiana

“Un mondo di magia” di Cristina D’Avena

TRAMA

Remake de “Lo specchio magico”, con però i personaggi portati negli anni’80.

La storia inizia sempre con Stilly (Akko) che riceve dalle fate uno specchio magico che le permette di trasformarsi, ma ci sono dei personaggi nuovi. Come Kio, giovane principe dei folletti, mandato sulla Terra per capire il valore dei sentimenti.

DOPPIATORI

Debora Magnaghi – Stilly

Felice Invernici – Kio

Aldo Stella – Gyoro

Alessandra Karpoff – Moko

Davide Garbolino – Giulio

Diego Sabre – Goma

Flavio Arras – Papà di Stilly

Luigi Rosa – Luigi

Marcella Silvestri – Dorina

Marco Balzarotti – Tano

Marina Massironi – Mamma di Stilly

Paola Tovaglia – Birba

OPERE RELATIVE

Manga

– Himitsu no Akko-chan

Anime

– Lo specchio magico – serie tv

– Stilly e lo Specchio Magico – serie tv

– Himitsu no Akko-chan movie – film d’animazione

– Himitsu no Akko-chan: Umi da! Obake da!! Natsu Matsuri – film d’animazione

Live action

– Himitsu no Akko-chan

LINK relativi all’opera

Materiale su “Lo Specchio Magico” presente sul sito:

RECENSIONI

