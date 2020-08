anime – SAILOR MOON SUPER S THE MOVIE: IL MISTERO DEI SOGNI – di Hiroki Shibata

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black-Dream-Hole no Kiseki – (美少女戦士 セーラームーン SuperS セーラー9戦士集結! ブラック・ドリーム・ホールの奇跡)

Titolo internazionale: Sailor Moon SuperS: The Movie – Sailor Moon SuperS Movie: Black Dream Hole – Sailormoon Super S: The Fabulous 9 Get Together! Miracle in the Black Dream Hole

Genere: film d’animazione – avventura, azione, fantasy, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora

Anno di uscita in Giappone: Dicembre 1995

Tratto: tratto dal manga “Sailor Moon” di Naoko Takeuchi, e in particolare relativo alla 4° serie tv “Sailor Moon Super S“.

Director: Hiroki Shibata

Character design: Hisashi Kagawa

Music: Takanori Arisawa

Studios: Toei Animation

Edizioni in Italia:

– il film è trasmesso per la prima volta diviso in tre episodi (come se facesse parte della serie tv); dal titolo “La melodia misteriosa”, “Salviamo Sailor Chibiusa”, e “I mitici poteri Sailor”.; nel 1996 da Mediaset

– edito poi dal canale Hiro nel 2010 con il titolo “Sailor Moon e il Mistero dei Sogni: il film”

– pubblicato in Dvd dalla Dynit nel 2011. Audio televisivo censurato, ma con sottotitoli integrali, con il titolo “Sailor Moon super S – The movie – Il mistero dei sogni”

Censura edizione televisiva: sì

Sigle:

opening

“Moonlight densetsu” by Moon Lips

ending

“Morning Moon de Aimashou” by Pretty Cast

Sigla di apertura e di chiusura italiana

“Sailor Moon e il Mistero dei sogni” by Cristina D’Avena

TRAMA

Un misterioso pifferaio magico suona una melodia udile solo dai bambini terrestri, che seguono la musica e si imbarcano in un’arca volante, che li porta poi in un altro mondo.

Quando su questa imbarcazione finisce anche Chibiusa, Usagi e le altre guerriere sailor faranno di tutto per salvare lei e tutti i bambini spariti. Ma chi c’è dietro a questi rapimenti?

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Elisabetta Spinelli: Bunny/Sailor Moon

Marco Balzarotti: Marzio/Milord

Debora Magnaghi: Amy/Sailor Mercury

Giusy Di Martino: Rea/Sailor Mars

Donatella Fanfani: Morea/Sailor Jupiter

Jasmine Laurenti: Marta/Sailor Venus

Deborah Morese: Chibiusa/Sailor Chibiusa

Maddalena Vadacca: Heles/Sailor Uranus

Patrizia Scianca: Milena/Sailor Neptune

Daniela Fava: Sidia/Sailor Pluto

Graziella Porta: Luna

Pietro Ubaldi: Artemis

Monica Mantegazza: Diana

Davide Garbolino: Peruru

Marcella Silvestri: Badiane

Patrizio Prata: Pupuran

Nicola Bartolini Carrassi: Oranja

Federico Danti: Bananu

OPERE RELATIVE

Manga:

– Sailor Moon – opera capostipite

– Sailor Moon: Short Stories spinoff con storie brevi dedicate alle protagoniste

– Codename Sailor V – prequel/spinoff, dedicato a Sailor Venus

Serie tv, anime:

Prima Saga

– 1 Sailor Moon

– 2 Sailor Moon R (Sailor Moon La Luna Splende)

– 3 Sailor Moon S (Sairlo Moon e il Cristallo del Cuore)

– 4 Sailor Moon Super S (Sailor Moon e il Mistero dei Sogni)

– 5 Sailor Moon Stars (Petali di Stelle per Sailor Moon)

Seconda Saga (remake)

-1 Sailor Moon Crystal

-2 Sailor Moon Crystal 2

-3 Sailor Moon Crystal 3

Film d’animazione:

– Sailor Moon R: La promessa della rosa

– Sailor Moon S The Movie: Il Cristallo del Cuore

– Pretty Guardian Sailor Moon The Movie (sequel delle serie tv remake Crystal)

Videogames

– Sailor Moon Another Story gioco di ruolo

