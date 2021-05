anime – SAILOR MOON ETERNAL – di Chiaki Kon

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal – (劇場版 美少女戦士セーラームーンEternal)

Titolo internazionale: Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie

Genere: 2 film d’animazione – azione, magia, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 160 minuti (totale, 80 minuti per film)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2021 (primo film) Febbraio 2021 (secondo film)

Tratto: tratto dal manga “Sailor Moon” di Naoko Takeuchi. I due movie sono il sequel delle serie tv “Crystal”.

Director: Chiaki Kon

Script: Kazuyuki Fudeyasu

Character design: Kazuko Tadano

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: Toei Animation, Studio Deen

Titolo in Italia: Sailor Moon Eternal – Il film

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: tutti e due i film sono in streaming sulla tv online Netflix (servizio a pagamento) doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (non disponibile per l’home video)

Sigle

Opening Theme:

“Moonlight Chainon” by Momoiro Clover Z

Ending Theme:

1: “Watashi-tachi ni Naritakute” by Yoko Ishida

2: “Rashiku’ Ikimasho” by ANZA

Trailer italiano



TRAMA

Questo film, diviso in due parti, adatta l’arco Dead Moon Circus del manga (la parte che nella vecchia serie tv si intitolava “Il mistero dei sogni”).

Tutte le guerriere sailor, con Mamoru e Chibiusa, sono impazienti per l’eclissi solare, raro evento naturale sta per esser visibile in tutta Tokyo. Ma, mentre l’oscurità scende sulla città, arriva un misterioso circo, chiamato il Dead Moon.

Intanto Chibiusa incontra nei suoi sogni un pegaso di nome Helios, che ha bisogno di aiuto…

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Kotono Mitsuishi – Usagi Tsukino/Sailor Moon

Misato Fukuen – Chibiusa Tsukino/Sailor Chibimoon

Yoshitsugu Matsuoka – Helios/Pegasus

Kenji Nojima – Mamoru Chiba/Tuxedo Kamen

Ai Maeda – Setsuna Meioh/Sailor Pluton

Ami Koshimizu – Makoto Kino/Sailor Jupiter

Hisako Kanemoto – Ami Mizuno/Sailor Mercury

Junko Minagawa – Haruka Tenoh/Sailor Uranus

Rina Satou – Rei Hino/Sailor Mars

Sayaka Ohara – Michiru Kaioh/Sailor Neptune

Shizuka Itou – Minako Aino/Sailor Venus

Yukiyo Fujii – Hotaru Tomoe/Sailor Saturne

Nanao – Queen Nehellenia

Naomi Watanabe – Zirconia

Reina Ueda – CereCere

Rie Takahashi – VesVes

Satoshi Hino – Tiger’s Eye

Shouta Aoi – Fish Eye

Sumire Morohoshi – PallaPalla

Toshiyuki Toyonaga – Hawk’s Eye

Yuko Hara – JunJun

OPERE RELATIVE

Manga:

– Sailor Moon – opera capostipite

– Sailor Moon: Short Stories spinoff con storie brevi dedicate alle protagoniste

– Codename Sailor V – prequel/spinoff, dedicato a Sailor Venus

Anime

Prima Saga

– 1 Sailor Moon – serie tv

– 2 Sailor Moon R (Sailor Moon La Luna Splende) – serie tv

– 3 Sailor Moon S (Sailor Moon e il Cristallo del Cuore) – serie tv

– 4 Sailor Moon Super S (Sailor Moon e il Mistero dei Sogni) – serie tv

– 5 Sailor Moon Stars (Petali di Stelle per Sailor Moon) – serie tv

– Sailor Moon R: La promessa della rosa – film d’animazione

– Sailor Moon S The Movie: Il Cristallo del Cuore – film d’animazione

– Sailor Moon Super S The Movie: Il mistero dei sogni – film d’animazione

– Sailormoon: Make Up Collection – oav/special tv

Seconda Saga (remake)

– 1 Sailor Moon Crystal – serie tv

– 2 Sailor Moon Crystal 2 – serie tv

– 3 Sailor Moon Crystal 3 – serie tv

Videogames

– Sailor Moon Another Story gioco di ruolo

