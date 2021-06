anime – MONSTER HUNTER STORIES: RIDE ON – di Mitsuru Hongo

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Monster Hunter Stories: Ride On – (モンスターハンター ストーリーズ RIDE ON)

Titolo internazionale: Monster Hunter Stories: Ride On

Genere: serie tv – avventura, fantasy

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 75 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre – Aprile 2018

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: domenica alle 08:30 (JST)

Tratto: ispirato alla saga di videogiochi “Monster Hunter” della Capcom, e spin-off di “Monster Hunter Stories”

Director: Mitsuru Hongo

Series Composition: Natsuko Takahashi

Character design: Takuya Saito

Music: Masaru Yokoyama

Studios: David Production

In Italia: inedito

Reperibilità: l’anime è ufficialmente disponibile sul canale youtube di Nintendo Italia; link al primo episodio. Stranamente però gli episodi sono solo doppiati in inglese, e non possono contare su sottotitoli in nessuna lingua.

Sigle

Opening Theme:

1: “Panorama” by Kanjani (eps 1-48)

2: “Bokura Kyō mo Ikiteiru” by Johnny’s WEST (eps 49-75)

(assente la sigla finale)

TRAMA

Comincia l’avventura col tuo fidato mostro!

Ryuto e i suoi amici – Cheval, Lilia e Navirou – vive nel villaggio di Hakum dove si può diventare dei Riders; ovvero diventare amico di un “monsties”, un mostriciattolo, che si può poi cavalcare per volare, cacciare, ed esplorare il mondo.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Mutsumi Tamura – Ryuto

Minami Takahashi – Lillia

M.A.O – Navirou

Ayaka Asai – Mil

Haruka Yamazaki – Nariki

Hideyuki Umezu – GamiGami

Junichi Yanagita – Dan

Kazuyuki Okitsu – Mad

Kōji Ishii – Anvisu

Michiyo Mur-e – Hyoro

Nana Mizuki – Simone

Natsuki Hanae – Geiru

Nobuhiko Okamoto – Debli

Ryota Ohsaka – Cheval

Shinji Kawada – Rasu

Tetsuo Goto – Village Chief Omuna

Tomokazu Sugita – Rivret

Yui Makino – Ayuria

Yuko Kaida – Shadow

Yūma Uchida – Jini

OPERE RELATIVE

Videogames

Serie principale

– Monster Hunter

– Monster Hunter G

– Monster Hunter Freedom

– Monster Hunter 2

– Monster Hunter Freedom 2

– Monster Hunter Tri

– Monster Hunter Portable 3rd

– Monster Hunter 3 Ultimate

– Monster Hunter 4

– Monster Hunter Generations

– Monster Hunter: World

– Monster Hunter Rise

Spinoff

– Monster Hunter Frontier

– Monster Hunter Diary: Poka Poka Airu Village

– Monster Hunter Stories

– Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Anime

– Monster Hunter Nikki Girigiri Airū-mura Airū Kiki Ippatsu

– Monster Hunter Nikki Girigiri Airū-mura G

Manga

– Monster Hunter Orage

Live action

– Monster Hunter (live action) – film

