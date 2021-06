anime – EARWIG E LA STREGA (Aya to Majo) – di Goro Miyazaki

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Aya to Majo – (アーヤと魔女)

Titolo internazionale: Earwig and the Witch

Genere: film d’animazione in CGI 3D – fantastico, magia

Target: kodomo

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 ora 22 minuti

Anno e Trasmissione: trasmesso sul canale NHK G il 30 dicembre 2020, e poi proiettato al cinema il 29 aprile 2021.

Tratto: dall’omonimo romanzo di Diana Wynne Jones

Director: Goro Miyazaki

Script: Emi Gunji, Keiko Niwa

Character design: Katsuya Kondo

Music: Satoshi Takebe

Studios: Studio Ghibli

Titolo in Italia: Earwig e la strega

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2021 (cinema)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Lucky Red

Sigle:

“Atashi no Sekai Seifuku” di Sherina Munaf

Trailer italiano



TRAMA

Earwig è una bambina di 10 anni che vive in un orfanotrofio, ama fantasticare ed è sicura che oramai non verrà adottata da nessuno. E invece un giorno viene scelta da Bella Yaga, che in realtà è… una strega!

Così inizia una nuova vita nella sua casa fantastica, dove c’è: un gatto parlante, il misterioso Mandragora, stanze con pozioni, libri pieni di incantesimi… e molte avventure!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Kokoro Hirasawa – Earwig

Shinobu Terajima – Bella Yaga

Etsushi Toyokawa – Mandragora

Gaku Hamada – Thomas

Yūji Ueda – Mr. Jenkins

LINK relativi all’opera

Altre opere di Goro Miyazaki presenti sul sito:

RECENSIONI