anime – I RACCONTI DI TERRAMARE (Gedo Senki) – di Goro Miyazaki

SCHEDA

Titolo originale: Gedo Senki – (ゲド戦記)

Traduzione letterale: Le cronache di guerra di Ged

Titolo internazionale: Tales from Earthsea – Ged’s War Chronicles

Genere: film d’animazione – avventura, fantasy

Rating: consigliato al un pubblico maturo

Durata: 116 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2006

Tratto: ispirato alla saga di libri fantasy “Earthsea” (o “Terramare”), di Ursula K. Le Guin

Director: Goro Miyazaki

Series Composition: Goro Miyazaki, Keiko Niwa

Music: Tamiya Terashima

Studios: Studio Ghibli

Titolo in Italia: I racconti di Terramare

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Trasmissione: sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Lucky Red

TRAMA

Una grave siccità, seguita dalla carestia, sconvolge il paese di Enland, inoltre alcuni pescatori scorgono sul mare dei spaventosi draghi. Come se non bastasse, una notte il principe Arren uccide il padre, e fugge portandosi via la sua spada magica.

Durante la fuga, il ragazzo si unisce al viaggio del mago Sparviere, impegnato a capire la causa dei sconvolgimenti che hanno investito il loro mondo. Incontreranno poi Tenar, una maga amica di Sparviere, e Theru, una ragazzina che nasconde un grande segreto.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Junichi Okada: Principe Arren

Bunta Sugawara: Sparviere (Haitaka)

Jun Fubuki: Tenar

Yūko Tanaka: Aracne (Kumo)

Aoi Teshima: Therru

Teruyuki Kagawa: Lepre (Usagi)

Takashi Naitô: Spacciatore di Hazia

Mitsuko Baishō: Venditrice di stoffe

Yui Natsukawa: La regina, madre di Arren

Kaoru Kobayashi: Il re, padre di Arren

Doppiatori italiani

Marco Vivio: Principe Arren

Vittorio Di Prima: Sparviere (Haitaka)

Roberta Paladini: Tenar

Alessandra Cassioli: Aracne (Kumo)

Gemma Donati: Therru

Enrico Pallini: Lepre (Usagi)

Oreste Baldini: Spacciatore di Hazia

Ludovica Modugno: Venditrice di stoffe

Emanuela Rossi: La regina, madre di Arren

Michele Kalamera: Il re, padre di Arren

RECENSIONI