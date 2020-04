anime – MONONOKE – di Kenji Nakamura

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Mononoke – (モノノ怪)

Titolo internazionale: Mononoke

Genere: serie tv – mistero, horror, psicologico, soprannaturale, storico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2007

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: storia originale

Director: Kenji Nakamura

Script: Chiaki J. Konaka (eps 3-5, 8-9) Ikuko Takahashi (Zashiki Warashi; eps 1-2, 10-11) Manabu Ishikawa (eps 6-7) Michiko Yokote (ep 12)

Character design: Takashi Hashimoto

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: Toei Animation

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Mononoke

Distributore: Dynit

Sigle:

Opening

“Kagen no Tsuki” by Ryouta Komatsu and Charlie Kosei

Ending

“Natsu no Hana” by JUJU

TRAMA

Nel Giappone antico Kusuriuri è uno speziale/venditore di medicine che viaggia non solo per lavoro, ma anche segretamente per dare la caccia ai “mononoke”; ovvero spiriti che, dopo essere venuti in contatto con umani pieni di sentimenti negativi, si sono trasformati in mostri violenti.

Esorcizzarli però non è semplice, dato che Kusuriuri li può affrontare solo dopo aver investigato e aver scoperto la Forma, la Verità e la Ragione di ognuno.

OPERE RELATIVE

Manga

– Mononoke – (uscito dopo l’anime)

Anime

– Ayakashi: Japanese Classic Horror – prequel

Altre opere di Kenji Nakamura presenti sul sito:

Kuuchuu Buranko serie tv, anime

