anime – DECA-DENCE – di Yuzuru Tachikawa

SCHEDA

Titolo originale: Deca-Dence – (デカダンス)

Titolo internazionale: Deca-Dence

Genere: serie tv – avventura, azione, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: dal 8 luglio 2020 al 23 settembre 2020

Rete tv giapponese: AT-X, BS11

Trasmissione: mercoledì alle 23:30 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Yuzuru Tachikawa

Series Composition: Hiroshi Seko

Script: Hiroshi Seko

Character design: Shinichi Kurita

Art Director: Kei Ichikura

Music: Masahiro Tokuda

Studios: Nut

In Italia: in streaming, sottotitolata in italiano, su VVVVID (gratuitamente) e su Netflix (pagando un abbonamento)

Titolo nello streaming in Italia: Deca-Dence

Distributore: Dynit

Sigle:

Opening

“Theater of Life” by Konomi Suzuki

Ending

“Kioku no Hakobune” by Kashitaro Ito

Trailer



TRAMA

Dopo che gli uomini sono arrivati vicino all’estinzione per colpa dei mostri Gadoll, vivono in una grossa fortezza corazzata, chiamata Deca-dence.

Ma i Gadoll, oltre ad essere dei nemici, sono una importante fonte di sostentamento: la carne è un cibo molto nutriente, e il sangue viene usato come fonte di energia per i macchinari della fortezza stessa. Perciò alcuni selezionati abitanti, detti “gears” deve combatterli e cacciarli; mentre il resto della popolazione, i “tank”, si occupano principalmente della difesa.

La storia si incentra su Natsume, una ragazza addetta alla manutenzione della parete esterna della fortezza, che sogna di diventare una gears.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Tomori Kusunoki – Natsume

Katsuyuki Konishi – Kaburagi

Eiji Takeuchi – Fennel

Eri Kitamura – Kurenai

Kousuke Toriumi – Minato

Mei Shibata – Fei

Michiyo Murase – Jill

Takehito Koyasu – Hugin

Yoshino Aoyama – Linmei

Yūji Ueda – Sarkozy

