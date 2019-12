anime – HONZUKI NO GEKOKUJOU (Ascendance of a Bookworm) – di Mitsuru Hongo

A cura di Cathrine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen – (本好きの下剋上 ~司書になるためには手段を選んでいられません~)

Titolo internazionale: Ascendance of a Bookworm

Genere: serie tv – fantasy, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 14 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre a Dicembre 2019

Rete tv giapponese: WOWOW

Tratto: da una serie di Light novel di Miya Kazuki

Director: Mitsuru Hongo

Series Composition: Mariko Kunisawa

Script: Mariko Kunisawa (eps 1-4, 6-7, 9) Yūko Ishiyama (eps 5, 8)

Character design: Toshihisa Kaiya, Yoshiaki Yanagida

Music: MICHIRU

Studios: Ajia-Do

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Ascendance of a Bookworm

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Mashiro” by Sumire Morohoshi

Ending

“Kami-kazari no Tenshi” by Megumi Nakajima

Trailer



TRAMA

Urano Motosu fa la bibliotecaria, ma non si vede mai nell’anime perché, già nel primo episodio, a causa di un terremoto muore seppellita da uno scaffale carico dei suoi amati libri.

Si risveglia nei panni di Myne, una bimba di cinque anni malaticcia, in un mondo parallelo. La sua è una famiglia povera, ma affettuosa e calorosa. Urano/Myne deve ambientarsi a questa nuova realtà medievaleggiante, ad un corpo fragile, e soprattutto alla totale mancanza di libri.

Dopo l’iniziale sconforto, s’ingegna a realizzare lei stessa dei libri, ma soprattutto le sue conoscenze le permettono di migliorare sensibilmente la vita della sua famiglia.

Pian piano fa anche amicizia con un coetaneo (il quale, standole sempre accanto, ha capito che Myne non è la bambina che conosceva) con cui porterà avanti il suo sogno.

OPERE RELATIVE

Light novel

– Honzuki no Gekokujou

Anime

– Honzuki no Gekokujou 2 – serie tv, sequel

– Honzuki no Gekokujou Oav – special

