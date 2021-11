anime – HONZUKI NO GEKOKUJOU 2 (Ascendance of a Bookworm 2) – di Mitsuru Hongo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Honzuki no Gekokujou 2: shisho ni naru tame ni wa shudan o eran de raremasen – (本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでられません )

Titolo internazionale: Ascendance of a Bookworm Season 2

Genere: serie tv – fantasy, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 14 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Giugno 2020

Rete tv giapponese: WOWOW

Tratto: da una serie di Light novel di Miya Kazuki

Director: Mitsuru Hongo

Series Composition: Mariko Kunisawa

Script: Mariko Kunisawa, Yuko Ishiyama

Character design: Toshihisa Kaiya, Yoshiaki Yanagida

Music: MICHIRU

Studios: Ajia-Do

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Ascendance of a Bookworm 2

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Tsumujikaze” (Commotion) by Sumire Morohoshi

Ending

“Ephemera wo Atsumete” by Minori Suzuki

Trailer



TRAMA

ATTENZIONE SPOILER SUL FINALE DELLA PRECEDENTE SERIE

Nonostante la possibilità di poter finalmente avere accesso a una biblioteca e leggere i suoi amati libri, per Myne la vita al tempio da vestale azzurra non è per niente facile, fra doveri e l’astio degli altri sacerdoti, con il gran sacerdote che per renderle la vita impossibile le assegna come valletti Delia, Gil e Fran che non riconoscono Myne come loro padrona, e nè lei vuole esserlo in quanto vuole solo leggere i suoi adorati libri.

Ma se c’è una qualcosa che impedisce a Myne di concentrarsi sulle sue letture, non c’è dubbio che la ragazzina con i capelli blu farà di tutto per non farsi fermare; imparando anche di più sul mondo che la circonda!

OPERE RELATIVE

Light novel

– Honzuki no Gekokujou – opera capostipite

Anime

– Honzuki no Gekokujou Oav – special ambientati tra le due serie tv

– Honzuki no Gekokujou – serie tv – prequel

