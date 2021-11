anime – HUNTER X HUNTER 2011 – di Hiroshi Koujina

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hunter x Hunter – (ハンター×ハンター)

Titolo internazionale: Hunter x Hunter (2011)

Genere: avventura, azione, combattimenti, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 148 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2011 – 2014

Rete tv giapponese: Nippon Television Network

Trasmissione: domenica alle 10:55 (JST)

Tratto: dal manga “Hunter x Hunter” di Yoshihiro Togashi.

Director: Hiroshi Koujina

Series Composition: Atsushi Maekawa, Tsutomu Kamishiro

Script: Atsushi Maekawa, Fumiyo Sakai, Mitsutaka Hirota, Shoji Yonemura, Tsutomu Kamishiro, Yasushi Hirano

Character design: Indori Bokujo, Takahiro Yoshimatsu

Music: Yoshihisa Hirano

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Hunter x Hunter

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: VVVID (sub ita) Amazon Prime Video (doppiato)

Censura: no

Edizione italiana: Dynit

Sigle:

Opening

1: “departure!” by Masatoshi Ono (eps 1-26, 50-52, 62-75, 137-147)

2: “departure! -second version-” by Ono Masatoshi (eps 27-49, 76-103, 109-134, 136)

3: “departure! -Opening Tokubetsu-hen-” by Ono Masatoshi (eps 53-61, 104-108)

Ending

1: “Just Awake” by Fear, and Loathing in Las Vegas (eps 1-26)

2: “HUNTING FOR YOUR DREAM” by Galneryus (eps 27-50)

3: “Riot” by Yoshihisa Hirano (eps 51)

4: “REASON” by YUZU (eps 59-75, 147)

5: “Nagareboshi Kirari (YUZU Version)” by YUZU (eps 76-98)

6: “Hyouriittai” by YUZU (eps 99-134, 136)

7: “Understanding” by Yoshihisa Hirano (eps 135)

8: “Hyouriittai -second version” by YUZU (eps 137-146)

9: “departure!” by Ono Masatoshi (eps 148)

Trailer italiano

https://youtu.be/AI-QXQbuxrk

TRAMA

Nuovo adattamento del manga “Hunter x Hunter” che ricomincia la storia da capo, infatti viene aggiunto l’anno di produzione (2011) per differenziarlo dalla vecchia serie tv.

In un mondo fantasy, i “cacciatori” (hunter) svolgono molti compiti pericolosi, da catturare mostri o criminali, a cercare tesori in territori inesplorati. Ma per diventarlo bisogna superare difficilissimi esami, che molti falliscono.

Ma il dodicenne Gon è determinato a diventare il miglior cacciatore possibile, anche nella speranza di trovare suo padre.

DOPPIATORI

Edizione italiana realizzata da: CD Cinedubbing

Direzione del doppiaggio: Luca Giacomozzi

Adattamento dialoghi: Alessandro Pastorello, Marco Altini

Traduzione: Davide Campari, Claudia di Meo

Assistente al doppiaggio: Benedetta Bottai

Fonico di doppiaggio: Antonino Politanò

Fonico di mix: Romano Pietrangeli

DOPPIAGGIO ITALIANO

Gon: Alessio Puccio

Kurapika: Roberta de Roberto

Leorio: Emiliano Reggente

Killua: Danny Francucci

Hisoka: Gabriele Vender

Netero: Paolo Buglioni

OPERE RELATIVE

Manga

– Hunter x Hunter – opera capostipite

1° saga animata

– Hunter X Hunter – serie tv

– Hunter X Hunter OAV – oav

– Hunter X Hunter: Greed Island – oav

– Hunter X Hunter: G I Final – oav

2° saga animata

– Hunter × Hunter: Phantom Rouge – movie – sequel

– Hunter × Hunter: The Last Mission – movie – sequel

