anime – THE FIRE HUNTER (Hikari no Ou) – di Junji Nishimura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Hikari no Ou – The Fire Hunter – (火狩りの王)

Titolo internazionale: The Fire Hunter

Genere: serie tv – avventura, azione, drammatico, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: sabato alle 22:30 (JST)

Trasmissione: WOWOW

Tratto: dal romanzo “Hikari no Ou” di Rieko Hinata.

Director: Junji Nishimura

Series Composition: Mamoru Oshii

Script: Mamoru Oshii

Character design: Takuya Saito

Music: Kenji Kawai

Studios: Signal.MD

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano, su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: The Fire Hunter

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Usotsuki” (嘘つき) by Leo Ieiri

Ending

“Mada Tōku ni Iru” by Maaya Sakamoto

Trailer



TRAMA

In un lontano futuro l’umanità è tornata a vivere in modo premoderno, in piccoli villaggi rurali circondati da foreste velenose dove vivono mostri, e gli umani sono protetti solo da guerrieri chiamati Caccia-Fuoco (Fire Hunters). Uno di questi combattenti però muore per salvare la vita a Touko, che era andata nel bosco a cercare piante medicinali.

Vista ora come “maledetta” dal resto del villaggio per aver causato questo fatto drammatico, alla ragazza viene dato l’incarico di riportare il cane e l’arma dell’uomo alla capitale del paese. Un lungo e pericoloso viaggio, durante il quale però incontrerà Koushi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Misaki Kuno – Touko

Shōya Ishige – Koushi

Maaya Sakamoto – Akira

Akira Ishida – Hibari

Chiaki Kobayashi – Shozo

Kaori Nazuka – Hibana

Kenta Miyake – Yuoshichi

Makoto Koichi – Kaho

Mamoru Miyano – Takimi

Megumi Yamaguchi – Hinako

Ryūnosuke Watanuki – Hitо̄

Sachi Kokuryu – Kun

Saori Hayami – Kira

Sayaka Ohara – Yanagi

Shinichiro Miki – Haijū

Shun’ichi Maki – Sakuroku

Yōji Ueda – Enzen

Yoshimasa Hosoya – Roroku

Yu Shimamura – Kiri

Yuko Hara – Benio

Yume Miyamoto – Hotaru

OPERE RELATIVE

Romanzo

– Hikari no Ou

Manga

– Hikari no Ou

LINK relativi all’opera

Altre opere di Junji Nishimura presenti sul sito:

RECENSIONI