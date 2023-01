anime – PHI BRAIN: KAMI NO PUZZLE – di Junichi Sato

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Phi Brain: Kami no Puzzle – (ファイ・ブレイン ~神のパズル オルペウス・オーダー編)

Titolo internazionale: Phi-Brain: Puzzle of God

Genere: azione, gioco, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre 2021 ad Aprile 2012

Rete tv giapponese: NHK

Tratto: storia originale.

Director: Junichi Sato

Series Composition: Mayori Sekijima

Script: Eizō Kobayashi, Mayori Sekijima, Tatsuto Higuchi, Toshizo Nemoto, Yoichi Kato, Yuuichi Nomura

Character design: Youhei Sasaki

Music: Akio Izutsu

Studios: Sunrise

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Brain Diver” by May’n

Ending

“Hologram” (ホログラム) by Natsumi Kiyoura

TRAMA

Kaito Daimon sarebbe un normale studente di scuola superiore, se non fosse che è dannatamente bravo a risolvere i rompicapo. Il ragazzo si ritrova improvvisamente coinvolto in un misterioso gioco letale, creato dal gruppo P.O.G. (Puzzle Of God).

Il loro puzzle si dimostra un labirinto incredibile, dove la mancata soluzione avrà conseguenze disastrose!

DOPPIATORI

Shintarō Asanuma – Kaito Daimon

Jun Fukuyama – Gammon Sakanoue

Akira Ishida – Sōji Jikukawa

Chiwa Saito – Maze

Daisuke Kishio – Yuuichi Aizawa

Ikkyuu Juku – Count Pythagoras

Kaori Shimizu – Nonoha Itou

Keiji Fujiwara – Baron Kaidō

Kenta Miyake – Funga

Kishō Taniyama – Diceman

Kouki Miyata – Cubic G

Mai Goto – Airi Mizutani

Mamoru Miyano – Bishop

M-ahito Yabe – Naoki Takeda

Rina Satou – Tamaki Chieno

OPERE RELATIVE

Manga

– Phi Brain: Kami no Puzzle

– Phi Brain: Saigo no Puzzle

Anime

– Phi Brain: Kami no Puzzle 2 – serie tv

– Phi Brain: Kami no Puzzle 3 – serie tv

