anime – NOGIZAKA HARUKA NO HIMITSU (Haruka Nogizaka’s Secret) – di Munenori Nawa

SCHEDA

Titolo originale: Nogizaka Haruka no Himitsu – (乃木坂春香の秘密)

Titolo internazionale: Haruka Nogizaka’s Secret

Genere: commedia, sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2008

Tratto: Light novel

Director: Munenori Nawa

Series Composition: Tsuyoshi Tamai

Script: Tsuyoshi Tamai

Character design: Satoshi Ishino

Music: Takeshi Watanabe

Studios: Diomedéa

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub “Tanoshimi no Sekai“.

Sigle:

Opening

“Tomadoi Bitter Tune” by Milan Himemiya and Chocolate Rockers

Ending

“Hitosashiyubi Quiet!” by N’s: Kana Ueda, Mai Goto, Rina Satou, Kaori Shimizu, Mamiko Noto

TRAMA

Nogizaka Haruka è una ragazza con molti talenti. Figlia di una famiglia ricca, è bella e gentile con tutti. Fin da bambina ha imparato le arti tradizionali giapponesi: tra cui la danza, la cerimonia del tè e la calligrafia. Frequenta con profitto la famosa Hakujo Academy. Insomma, sembra perfetta.

Tuttavia la ragazza nasconde un segreto, che solo il compagno di classe Ayase Yuuto conosce!

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Mamiko Noto – Haruka Nogizaka

Wataru Hatano – Yūto Ayase

Aki Toyosaki – Mai Asahina

Eiji Miyashita – Nagai

Eri Kitamura – Ryōko Sawamura

Hiroki Yasumoto – Takenami

Hitomi Nabatame – Ruko Ayase

OPERE RELATIVE

Light novel

– Nogizaka Haruka no Himitsu

Anime

– Nogizaka Haruka no Himitsu 2: Purezza – serie tv, sequel

– Nogizaka Haruka no Himitsu 3: Finale – oav

