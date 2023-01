anime – MALEVOLENT SPIRITS: MONONOGATARI – di Ryuichi Kimura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Mononogatari – (もののがたり)

Titolo internazionale: Malevolent Spirits: Mononogatari

Genere: azione, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Tokio MX , BS11

Trasmissione: martedì alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “Mononogatari” di Onigunsou.

Director: Ryuichi Kimura

Series Composition: Keiichirō Ōchi

Character design: Shiori Fujisawa

Music: John Kanda, XELIK

Studios: Bandai Namco Pictures

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Malevolent Spirits: Mononogatari

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Koigoromo” by ARCANA PROJECT

Ending Theme:

“rebind” by TRUE

Trailer



TRAMA

Quando era solo un ragazzino Kunato Hyouma ha visto un tsukumogami (spirito) uccidere i suoi due fratelli maggiori, ragione per cui anche da adulto continua ad odiare questi esseri profondamente. E nonostante faccia parte del clan Saenome, che ha il compito di cercare questi spiriti e rimandarli pacificamente nell’aldilà.

Il nonno, preoccupato che questo astio lo consumi, lo manda a vivere con Nagatsuki Bato, una ragazza che ha con sé sei tsukumogami, trattati come membri della famiglia. La convivenza non sarà per niente facile…

DOPPIATORI

Takeo Otsuka – Hyouma Kunato

Yūki Takada – Botan Nagatsuki

Aimi Tanaka – Kagami

Azusa Tadokoro – Itsuki

Chikahiro Kobayashi – Nagi

Miyuki Saw-hiro – Haori

Nobuaki Kanemitsu – Taiju Kadomori

Reina Ueda – Yu

Saori Ōnishi – Tsubaki Kadomori

Shinya Takah-hi – Umekichi Kadomori

Shōhei Tabuchi – Shōta Kadomori

Taiten Kusunoki – Kai

Yoshiki Nakajima – Suzuri

