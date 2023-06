manga – MONONOGATARI – di Onigunso

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Mononogatari – (もののがたり)

Titolo internazionale: Malevolent Spirits: Mononogatari

Autore: Onigunso

Genere: azione, drammatico, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: Aprile 2015 – Agosto 2023

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ultra Jump

Volumi: 16 (concluso)

Titolo in Italia: Mononogatari

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Jpop

edizione con sovracopertina a 6,50 euro

Traduzione: Oliva Prisco

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

Gli tsukumogami sono spiriti che entrano nel nostro mondo possedendo vecchi oggetti abbandonati. Hyoma Kunato dà loro la caccia, e li odia per avergli portato via tutto. Botan Nagatsuki invece li ama come se fossero la sua famiglia.

A Kyoto, la capitale millenaria, i due ragazzi si incontrano e vengono costretti a vivere sotto lo stesso tetto… una convivenza che non promette nulla di buono. Inizia una storia di combattimenti e legami tra uomini e cose!

OPERE RELATIVE

Anime

– Malevolent Spirits: Mononogatari – serie tv

– Malevolent Spirits: Mononogatari 2 – serie tv

