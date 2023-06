manga – KEI X YAKU: DANGEROUS BUDDY – di Yoshie Kaoruhara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kei x Yaku: Abunai Aibou – (ケイ×ヤク -あぶない相棒-)

Titolo internazionale: Kei x Yaku – Dangerous Partners

Autrice: Yoshie Kaoruhara

Genere: azione, drammatico, mistero, poliziesco, thriller

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: KC Deluxe

Volumi: 9 (in corso)

Titolo in Italia: Kei x Yaku – Dangerous Buddy

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovraccoperta a 7,00 €

Traduzione:

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Ichiro è un poliziotto che lavora nella Pubblica Sicurezza, ossessionato dal sapere la verità sulla fine della sua senpai (collega più anziana) Rion. La donna era stata rapita, e di lei c’è solo un video in cui viene picchiata selvaggiamente da qualcuno di misterioso. Il caso è stato successivamente archiviato e Rin è stata data ufficialmente per morta, con tanto di tomba, ma Ichiro non si è mai arreso.

Un giorno il suo capo gli chiede di avvicinare in incognito Shiro, un giovane membro della yakuza (mafia giapponese) che sta scalando i vertici della mala. Conoscendolo Ichiro fa però una scoperta incredibile: Shiro ha il suo stesso obiettivo.

