manga – SLAYER: Onikirimaru – di Kei Kusunoki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Onikirimaru – (鬼切丸)

Titolo internazionale: Ogre Slayer

Autore: Kei Kusunoki

Genere: azione, drammatico, horror, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1992

Casa Editrice giapponese:Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday Zoukan

Volumi: 20 (concluso)

Titolo in Italia: Slayer – Onikirimaru

Anno di pubblicazione in Italia: 2001 (sospeso)

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Traduzione: Riccardo Balli

Volumi: Pubblicato inizialmente in versione “sottiletta” (volumi più piccoli dell’originale), dopo il 4 volume cambia formato diventando il doppio della pagine, ma si interrompe al 8 volume, corrispondente al 7 giapponese.

TRAMA

Il protagonista della storia è figlio di oni (orchi) ma è nato con le sembianze di un essere umano, e con tra le mani la spada “Onigirimaru” (Uccisore d’Orchi). Chiamato semplicemente come la sua arma, il ragazzo è in viaggio nel nostro mondo per sterminare più orchi possibili, che creano tragedie tra la gente comune.

Il manga è infatti formato da vari racconti dell’orrore, spesso autoconclusivi, che il protagonista dovrà affrontare.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI