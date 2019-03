A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kimetsu no Yaiba – (鬼滅の刃)

Titolo internazionale: Demon Slayer – Blade of Demon Destruction

Autore: Koyoharu Gotouge

Genere: shounen – azione, avventura, drammatico, soprannaturale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (e non troppo impressionabile)

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 14 (in corso)

Titolo in Italia: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2019

Casa Editrice italiana: Star Comics

Edizione a 4,50 €

Volumi: in uscita il 1 volume ad Aprile 2019

TRAMA

Giappone, secolo ‘800. Tanjiro è un ragazzino impegnato a vendere carbone per aiutare la sua famiglia, composta dalla madre e altri cinque fratelli, dato che il padre è morto. Una notte si ferma a dormire a casa di un abitante del vicino villaggio, dato che si è fatto buio, ma quando torna a casa la mattina trova la sua famiglia sterminata dai demoni (oni). L’unica ancora in vita è la sorellina minore Nezuko, che però è gravemente ferita, e non solo… si sta lei stessa lentamente trasformando in un demone.

Vengono subito attaccati da un ragazzo che impugna una katana (spada) e che di mestiere uccide i demoni, e infatti vuole assassinare Nezuko. Nel litigio che ne segue, Tanjiro dimostra di essere portato per la lotta, e Nezuko di avere ancora una parte umana, dato che vuole difendere il fratello.

Tanjiro decide così di diventare lui stesso un forte sterminatore di demoni, in modo da vendicare la famiglia, ma allo stesso tempo per proteggere la sorella dagli altri cacciatori e trovare un modo per farla tornare umana.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Kimetsu no Yaiba – serie tv

RECENSIONI

