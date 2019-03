A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Mugen no Juunin – (無限の住人)

Titolo internazionale: Blade of the Immortal

Autore: Hiroaki Samura

Genere: seinen – azione, avventura, arti marziali, drammatico, storico, soprannaturale

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1993 – 2012

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 30 (concluso)

Titolo in Italia: L’Immortale

Anno di pubblicazione in Italia: 1997 – 2013

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 30 (concluso)

TRAMA

Periodo Edo (1603-1868). Una famosa scuola di spada, l’Ittoryu, inizia ad attaccare e distruggere tutte le altre palestre rivali. Rin è una giovane orfana, che ha visto la sua famiglia uccisa proprio dai membri della Ittoryu, e per questo ha giurato vendetta.

Nel suo cammino incontra un maestro di spada di nome Manjii, che ha la particolarità di essere praticamente immortale; infatti può ucciderlo solo un raro veleno. La sua immortalità deriva dal verme “Kessen-chu”, che vive in simbiosi con il suo corpo, e gli permette di bloccare il naturale processo di invecchiamento, rimarginando in poco tempo qualunque ferita inflittagli.

Per liberarsi dall’immortalità e tornare umano, Manji deve uccidere 1000 “scellerati”, e i membri del Ittoryu sembrano proprio il genere di criminali che stava cercando; così accetta la proposta di ingaggio di Rin, e la segue nella sua strada verso la vendetta.

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Mugen no Juunin

Anime

– Mugen no Juunin – serie tv di 13 episodi

Live action

– L’Immortale – film live

RECENSIONI

