manga – LA CROCIATA DEGLI INNOCENTI (Innocents Shounen Juujigun) – di Usamaru Furuya

Titolo originale: Innocents Shounen Juujigun – (インノサン少年十字軍)

Titolo internazionale: Innocents Boys’ Crusade

Autore: Usamaru Furuya

Genere: seinen – avventura, azione, drammatico, psicologico, soprannaturale, storico

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007 – 2011

Casa Editrice giapponese: Ohta Shuppan

Rivista: Manga Erotics F

Tratto: l’opera romanza un fatto storico (che, però, non si sa con certezza se è davvero accaduto)

Volumi: 3 concluso)

Titolo in Italia: La Crociata degli innocenti

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa Editrice italiana: Goen

edizione con sovracopertina, a 4,95 €

Traduzione: Valentina Vignola

Volumi: 6 (concluso) ogni volume dell’edizione italiana è metà di uno originale giapponese

Francia, 1212. In un piccolo paesino rurale, un gruppo di bambini gioca a combattere contro i pagani, sognando di diventare cavalieri e marciare verso Gerusalemme, per liberare la Terra Santa come i Cavalieri Crociati.

Uno di loro Etienne, proprio quello che odia la guerra ed è il più buono, sogna Gesù Cristo che gli ordina di partire verso la Terra Santa, perchè il suo sepolcro può essere liberato solo da mani innocenti. Dopo aver compiuto un miracolo, Etienne convince anche i suoi concittadini a credere in lui; così riesce ad organizzare una Crociata di soli ragazzini.

Sulla strada verso Gerusalemme però scopriranno però anche una realtà di violenza, che renderanno difficile restare innocenti…

