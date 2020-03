manga – 51 MODI PER SALVARLA (Kanojo o Mamoru 51 no Houhou) – di Usamaru Furuya

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Kanojo o Mamoru 51 no Houhou – (彼女を守る51の方法)

Titolo internazionale: 51 Ways to Protect Her – Tokyo Inferno

Autore: Usamaru Furuya

Genere: azione, drammatico, psicologico, sentimentale, survival

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Shinchosha

Rivista: Comic Bunch

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: 51 Modi per salvarla

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Ronin Manga

edizione senza sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Jin e Roruko sono due ragazzi di 21 anni, ex compagni di liceo, che si ritrovano per caso ad Odaiba, grande quartiere di Tokyo, proprio nello stesso momento in cui un grande terremoto colpisca l’area.

Nel giro di pochi secondi i due hanno attorno solo desolazione e morte, con strade ed edifici distrutti. Lui, Jin, vorrebbe lottare per sopravvivere, mentre lei, Rokudo, vorrebbe lasciarsi morire. Ma Jin ha deciso di salvare entrambi, a qualsiasi costo.

LINK inerenti alla serie

