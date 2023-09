manga – DOVE VIVONO I RAGAZZI – di Usamaru Furuya

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shounen-tachi no Iru Tokoro – (少年たちのいるところ)

Titolo internazionale: Where the Boys Are

Autore: Usamaru Furuya

Genere: scolastico, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016

Casa Editrice giapponese: Shinchosha

Rivista: Go Go Bunch

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Dove Vivono i Ragazzi

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Goen

edizione grande con sovracopertina, a 6,95 €

Traduzione: Cristina Martini

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Kiri Sano, 16 anni, è al primo anno delle superiori – (in Giappone le superiori durano tre anni) – e vorrebbe avere una vita liceale tranquilla e normale, magari anche con una fidanzata. Ma l’incontro con Minamino Ryuu, che ha una dipendenza dal suo migliore amico, e Narasaki Subaru, un ragazzo dai mille misteri, renderanno il tutto ben poco tranquillo. E poi, cos’è quella diceria che gira in classe su di lui?

