manga – ARPEGGIO OF BLUE STEEL – di Ark Performance

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Aoki Hagane no Arpeggio – (蒼き鋼のアルペジオ)

Titolo internazionale: Arpeggio of Blue Steel

Autore: Ark Performance

Genere: azione, fantascienza, guerra, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shonen Gahosha

Rivista: Young King Ours

Volumi: 25 (in corso)

Titolo in Italia: Arpeggio of Blue Steel

Anno di pubblicazione in Italia: 2015 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

fino al volume 15 costava 4,50 €, dal 16 al 19 è salito a 7,00 €, dal 20 numero è salito a 9,00 €

Traduzione:

Volumi: 24 (in corso)

TRAMA

2056: a causa del surriscaldamento globale molte terre sono state sommerse, inoltre è apparsa la misteriosa “Flotta della Nebbia” che dà la caccia a chiunque osi mettersi in barca. La popolazione mondiale vive nel poco spazio rimasto, spaventata dal mare, e senza poter comunicare via acqua.

Ma non la pensa così il giovane capitano Gunzo Chihaiya, che con il suo sottomarino I-401 chiamato “Blue Steel”, vaga per gli oceani con un’importante missione. Con lui la ciurma composta da: il razionale ufficiale So, l’iperattivo addetto agli armamenti Kyohei, la sorridente addetta al sonar Shizuka, la mascolina motorista Iori. e l’androide Iona, che ha disertato dalla Flotta della Nebbia. Ed è proprio da lei che scopriamo che la spaventosa Flotta è composta da alieni!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Arpeggio of Blue Steel – serie tv

– Aoki Hagane no Arpeggio: The Movie – film d’animazione

RECENSIONI