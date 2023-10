manga – DOMANI, L’ARCOBALENO – di Noriko Kihara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Ashita Niji ga Denakute mo – (あした虹がでなくても)

Titolo internazionale: Even If There Is No Rainbow Tomorrow

Autore: Noriko Kihara

Genere: drammatico, sentimentale, slice of life

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020

Casa Editrice giapponese: Shodensha

Rivista: On Blue

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Domani, l’arcobaleno

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: JPop

edizione grande, con sovracopertina, a 11,90 €

Traduzione: Prisco Oliva

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Chitose lavora in un gay bar come drag queen, con il nome di “Per Whip”. Su una app vocale conosce un impiegato che soffre di insonnia, Shinogu, e i due iniziano a parlare e sfogarsi a vicenda dei propri problemi, ma con Chitose sicuro che non si incontreranno mai.

Invece una notte Shinogu si presenta al locale in cui lavora, ma Chitose è terrorizzato a mostrargli la sua vera vita…

