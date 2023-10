manga – YOU’RE MY SUN – di Yuki Akaneda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: You’re my Sun – (ユア・マイ・サン)

Titolo internazionale: You’re my Sun

Autrice: Yuki Akaneda

Genere: drammatico, slice of life

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016

Casa Editrice giapponese: Shodensha

Rivista: Feel Young

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: You’re my Sun

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: FlashBook

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Melissa Pennacchiotti

Volumi: 1 (concluso)

Davanti a una tomba il giovane Kenji rincontra Yousuke, che considera come un padre, ma che non vedeva da un po’. Tra i due non c’è un legame di sangue, ma avevano cominciato a vivere assieme grazie alla vivace Natsuki. Che cosa legava queste tre persone?

