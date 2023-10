manga – LONE WOLF & CUB – di Kazuo Koike, Goseki Kojima

4.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kozure Ookami – Lone Wolf and Cub – (子連れ狼)

Titolo internazionale: Lone Wolf and Cub

Autori: Kazuo Koike (storia) Goseki Kojima (disegni)

Genere: avventura, drammatico, storico, epico, gekiga

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1970 – 1976

Casa Editrice giapponese: Futabasha

Rivista: Manga Action

Volumi: 28 (concluso) – il fumetto ha poi avuto ristampe ed edizioni diverse nel corso del tempo, in un numero variabile di volumi

Titolo in Italia: Lone Wolf & Cub

Anno di pubblicazione in Italia: 2003 – 2008 (prima edizione), 2020 – 2022 (seconda edizione)

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Edizione italiane:

– prima edizione a 5,00 € a volume, in 28 numeri (concluso)

– seconda edizione intitolata “Lone Wolf & Cub Omnibus”, 12 numeri (concluso) in formato grande; disponibile anche in quattro cofanetti da 3 volumi ciascuno a 66,00 €

TRAMA

Grande classico, che ha influenzato molte opere successive (sia fumetti, film e telefilm e non solo giapponesi) e come la cultura pop vede la figura dei samurai e ronin.

Itto Ogami era un grande samurai, una delle figure più importatati del Giappone medioevale, maestro dell’arte della spada suio-ryu. Ma ora è caduto in disgrazia, dopo un complotto che lo ha escluso dal potere, e che ha portato alla morte il resto della famiglia.

Rimasto solo con il figlio neonato Daigoro, Itto decide di diventare un “ronin” ovvero un samurai senza padrone. E’ così inizia il mito del “lupo solitario e del suo cucciolo”: un incredibile combattente mercenario e che ha sempre con sé una carrozzina, e che vaga per il Giappone in cerca di vendetta.

La prima copertina italiana (che deriva dell’edizione americana) è di Frank Miller, famoso fumettista americano che è un fan dell’opera.

OPERE RELATIVE

Manga

– Shin Lone Wolf & Cub

– Soshite Kozure Ookami: Shikaku no Ko

Live action

– Lone Wolf and Cub – serie di 6 film

– Lone Wolf and Cub – 2 serie tv

