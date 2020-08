manga – OCCHI DIETRO (Se no Me) – di Nokuto Koike

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Se no Me

Titolo internazionale: Back’s Eye

Autore: Nokuto Koike (ispirato da un romanzo horror di Shusuke Michio)

Genere: horror, drammatico, mistero, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: Gentosha

Rivista: Comic BIRZ

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Occhi Dietro

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Ronin Manga

edizione a 5,90 €

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Shirotoge è un piccolo villaggio montano dove è capitato un fatto inquietante, ovvero la misteriosa sparizione di quattro bambini.

Uno scrittore, Shusuke Michio, viene a sapere per caso del fatto di cronaca e decide di indagare, aiutato dall’amico Shosuke Makibi, esperto di occulto.

Secondo gli abitanti del paesino, infatti, a rapire i bambini è stato un demone, protagonista anche di una leggenda horror del posto. Sarà quella la verità, o c’è n’è una più “razionale”?

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI